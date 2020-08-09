Хвороба виліковна, але противна — Лукашенко про те, як перехворів на коронавірус

Коронавірус - хвороба виліковна, але така противна, що гіршої немає.

Як передає Укрінформ, про це після голосування на виборах президента Білорусі сказав чинний глава країни Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання журналістів, як він хворів на коронавірусну інфекцію, повідомляє tut.by.

Лукашенко зазначив, що зараз проводиться епідрозслідування з приводу того, де він міг заразитися коронавірусом.

"Я людина сильна, я фактично вірус переніс на ногах, думаючи про те, що просто втомився. Це стан, як кажуть, — їжачок в тумані. Ідеш, важко, але думаєш — навантаження великі, тому від цього. Але коли домашні мої просигналізували, що є проблеми, ми поїхали в лікарню, пересвідчилися, що я переніс цей вірус на ногах, але хвостом, як каже, наш Каранік (міністр охорони здоров'я Володимир Каранік - ред), хвостом все-таки мене ця пандемія вдарила. Якби я не поїхав перевірятися, може, я б так і переніс це. Не раджу вам переносити цю хворобу", - сказав він.

Лукашенко порадив людям старшого віку берегтися.

Хвороба виліковна, уточнив він, але така противна, що гіршої немає. "Але висновки треба зробити: харчування, здоровий спосіб життя і в жодному разі не сидіти вдома, більше на повітрі рухатися, бігати, стрибати, займатися спортом. Це я вам щиро говорю", - порекомендував Лукашенко, додавши, що, за словами лікарів, він "абсолютно безпечний".

28 липня під час відвідин військової частини 3214 внутрішніх військ МВС Лукашенко заявив про те, що безсимптомно перехворів на коронавирусну інфекцію.

4 серпня, коли Лукашенко звернувся з посланням до народу і парламенту, глядачі звернули увагу на те, що він витирав піт з обличчя. 5 серпня він дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де докладніше розповів про свою хворобу. 6 серпня провів нараду щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, а 7 серпня зустрівся з працівниками системи охорони здоров'я у Палаці Незалежності та вручив їм державні нагороди.