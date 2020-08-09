День виборів: у Білорусі почалися проблеми з інтернетом

У Білорусі у день виборів президента користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до мережі Інтернет по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Onliner.

До редакції Onliner надходить багато повідомлень від білорусів, які скаржаться на проблеми з інтернетом. Так, у людей є складнощі з доступом до YouTube, завантаженням файлів у Telegram та відкриттям деяких ресурсів. Проблеми фіксуються у різних містах та регіонах країни.

Не працюють багато популярних VPN-сервісів, надходять повідомлення про неможливість зайти на популярні білоруські сайти з-за кордону. Багато хто нарікає на проблеми з завантаженням файлів у месенджерах.

У деяких білоруських крамницях з'явилися оголошення про можливі технічні збої в роботі терміналів. Оплата карткою у такому випадку неможлива.

У Національному центрі обміну трафіком журналісту Onliner розповіли про DDoS-атаки на білоруські урядові установи, що тривають з минулої ночі.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбуваються президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду є п’ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.