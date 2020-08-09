Понад 40% виборців у Білорусі проголосували ще до відкриття дільниць

У неділю, 9 серпня, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що явка на достроковому голосуванні на виборах президента становила 41,7% всіх виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Це дані станом на 19:00 суботи, 8 серпня. Білоруси мали змогу проголосувати завчасно протягом п'яти днів до дня виборів.

Цього року явка на достроковому голосуванні є значно вищою, ніж раніше: у 2015 році таким правом скористалися 36,05% виборців, у 2010 році – 23,1%.

Кандидатами на найвищу державну посаду є п’ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, глава партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко.