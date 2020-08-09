У Білорусі — основний день голосування на виборах президента

У Білорусі проходять шості за часи незалежності вибори президента країни.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, дільниці для голосування відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

На виборах утворено 5767 дільниць для голосування, в тому числі 44 - за кордоном. На тих, що відкриті у військових частинах (13), а також санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (231), дільничні комісії можуть оголосити голосування закінченим раніше 20.00, якщо свій вибір зробили всі виборці, включені до списку.

У списки виборців внесено 6 844 932 громадянина.

Читайте також: У Мінську затримали керівника штабу кандидата у президенти Тихановської

Кандидатами на найвищу державну посаду зареєстровані п'ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова білоруської соціал-демократичної партії "Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко.