У Мінську затримали керівника штабу кандидата у президенти Тихановської
Про це повідомила прессекретар штабу Ганна Красуліна, передає Укрінформ з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
За словами Красуліної, затримання відбулося 8 серпня о 17.00. При цьому в поліції заявили, що затримали Мороз в межах адміністративного процесу, проте не уточнили, в якому саме.
"Ми не знаємо, куди повезли Марію. Схоже, що суд над нею буде у понеділок. Таким чином, у день виборів Тихановську позбавили керівника її штабу", - сказала Красуліна.
Як повідомлялося, шості в історії Білорусі президентські вибори призначені на 9 серпня.
Білоруська ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує республікою з 1994 року, Світлану Тихановську, Ганну Канопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня.
Напередодні, 7 серпня, в готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время": громадян України Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.
Їх було депортовано в Одесу.
фото: RFE/RL