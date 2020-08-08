У Мінську затримали керівника штабу кандидата у президенти Тихановської

Керівника штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз затримала поліція у Мінську.

Про це повідомила прессекретар штабу Ганна Красуліна, передає Укрінформ з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

За словами Красуліної, затримання відбулося 8 серпня о 17.00. При цьому в поліції заявили, що затримали Мороз в межах адміністративного процесу, проте не уточнили, в якому саме.

"Ми не знаємо, куди повезли Марію. Схоже, що суд над нею буде у понеділок. Таким чином, у день виборів Тихановську позбавили керівника її штабу", - сказала Красуліна.

Читайте також: На виборах президента Білорусі достроково проголосувала майже третина громадян

Як повідомлялося, шості в історії Білорусі президентські вибори призначені на 9 серпня.

Білоруська ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує республікою з 1994 року, Світлану Тихановську, Ганну Канопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня.

Напередодні, 7 серпня, в готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время": громадян України Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Їх було депортовано в Одесу.

фото: RFE/RL