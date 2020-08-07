У Мінську затримали українських журналістів

У готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Їх везуть до Московського РУВС Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Настоящее время".

Причина затримання наразі невідома.

Ромалійська і Гребенюк - громадяни України, Баранюк - громадянин Росії.

Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего времени" в Білорусі Романа Васюковича заблоковано.

Ірина Ромалійська - ведуча програми "Вечер", головної інформаційної програми "Настоящего времени".

Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на "Настоящее время" в Празі.

Юрій Баранюк - власний кореспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурзі.

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Шості вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. В них, крім чинного глави держави Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років, беруть участь: Світлана Тіхановська, дружина заарештованого відеоблогера Сергія Тіхановського; Анна Канопацька, колишній член палати представників парламенту Білорусі; Андрій Дмитрієв, співголова громадського об'єднання "Говори правду"; Сергій Черечень, голова білоруської соціал-демократичної партії "Грамада".

На підтримку Тіхановської на мітинги приходять десятки тисяч білорусів.