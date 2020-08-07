У Мінську затримали українських журналістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Настоящее время".
Причина затримання наразі невідома.
Ромалійська і Гребенюк - громадяни України, Баранюк - громадянин Росії.
Телефони трьох затриманих і власного кореспондента "Настоящего времени" в Білорусі Романа Васюковича заблоковано.
Ірина Ромалійська - ведуча програми "Вечер", головної інформаційної програми "Настоящего времени".
Іван Гребенюк - український журналіст, який працює на "Настоящее время" в Празі.
Юрій Баранюк - власний кореспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурзі.
Шості вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. В них, крім чинного глави держави Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років, беруть участь: Світлана Тіхановська, дружина заарештованого відеоблогера Сергія Тіхановського; Анна Канопацька, колишній член палати представників парламенту Білорусі; Андрій Дмитрієв, співголова громадського об'єднання "Говори правду"; Сергій Черечень, голова білоруської соціал-демократичної партії "Грамада".
На підтримку Тіхановської на мітинги приходять десятки тисяч білорусів.