У Мінську за кілька днів до президентських виборів декілька тисяч людей зібралися на підтримку кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської попри скасування мітингу.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

Як зазначає видання, до останнього моменту не було зрозуміло, чи вдасться штабу Тихановської провести мітинг у Мінську 6 серпня. Однак зробити це не вдалося: співробітники ДАІ закрили в'їзд до парку.

У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку Тихановської/ Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Після 15.00 Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало оголосили, що до 19.00 як громадяни Білорусі вони прийдуть до Київського скверу, де заплановано День відкритих дверей установ додаткової освіти. Але о 19.00 зі сходинок кінотеатру «Київ» зазвучала пісня Віктора Цоя «Перемен». Виявилося, що співробітники Палацу дітей та молоді, які стояли за звукорежисерським пультом, свідомо включили цю композицію. Несподівану зміну програми присутні, яких на той час зібралося вже декілька тисяч, підтримали криками «Молодці!» й оплесками.

Зазначається, що до кінотеатру «Київ» під'їхали три автозаки і три мікроавтобуси.

Через велику кількість людей на підходах до Київського скверу, присутні зайняли частину бульвару Шевченка і вулиці Каховської. Вони чекали на появу Тихановської, Колесникової і Цепкало. Однак до останнього моменту не було зрозуміло, з'являться вони чи ні. Довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова повідомила, що біля скверу вона була - але, за деякими даними, охоронці попросили її повернутися до машини.

Читайте також: Затриману в Мінську начальницю штабу кандидата Тихановської відпустили після бесіди

Після 20.00 у Київський сквер намагалася пройти Колесникова, однак через жоден із трьох КПП її не пропустили. Натовп людей проводжав її до машини по бульвару Шевченка, скандуючи «Молодець!»,«Живе Білорусь!». Вона попросила людей не порушувати закон. «Ми сьогодні не проводимо ніяких заходів. Будь ласка, мирно розійдіться! Спасибі, я вас усіх люблю», - сказала Колесникова.

Читайте також: У Києві відбулася акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі

Як пише видання, про затримання учасників заходу інформації немає.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента в Білорусі заплановано на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкало і Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав із країни через інформацію, що його можуть затримати.