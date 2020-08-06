Затриману в Мінську начальницю штабу кандидата Тихановської відпустили після бесіди

Затриману в Мінську начальницю штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марію Мороз відпустили після роз'яснювальної бесіди.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

"О 12.45 Марію відпустили. Як вона повідомила телеграм-каналу "Країна для життя", таким чином влада проводила роз'яснювальну бесіду", - йдеться в повідомленні.

Деталі не повідомляються.

Прессекретар Тихановської Анна Красуліна назвала затримання Мороз "нонсенсом".

"... У будь-якому разі в ці гарячі дні затримати начальника штабу кандидата в президенти - це нонсенс, у нас три дні до голосування", - заявила Красулина.

Мороз була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні під час виходу з литовського посольства після подачі документів на візу.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента в Білорусі заплановано на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

Фото: TUT.BY