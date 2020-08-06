У Мінську затримали керівника штабу суперниці Лукашенка

Співробітники МВС у Мінську затримали начальника штабу кандидата у президенти Світлани Тіхановської - Марію Мороз.

Про це заявила прессекретар Тіхановської Анна Красуліна, повідомляє Укрінформ з посиланням на AFN.by.

"Сьогодні, 06.08, близько 11 години затримана на виході з Литовського посольства, куди вона прийшла подавати документи на візу, людьми, які представилися співробітниками МВС. Її телефон недоступний, місцезнаходження невідоме", - поінформувала Красуліна.

Деталі уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Світлана Тіхановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Останній взагалі знаходиться у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо отримав інформацію, що затримають і його.