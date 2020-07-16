У Білорусі опозиційні кандидати об'єдналися проти Лукашенка

У Білорусі опозиційні кандидати об'єдналися у боротьбі проти діючого президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє tut.by.

"Сьогодні, 16 липня, відбулася зустріч штабів трьох альтернативних кандидатів: Світлани Тіхановської, Валерія Цепкала та Віктора Бабарико, на якій було оголошено про об'єднання зусиль", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні штабу Віктора Бабарико сказано, що об'єднана команда планує: закликати виборців йти на вибори 9 серпня 2020 року та голосувати; звільняти політв'язнів, ув'язнених за економічні злочини, надавши право на перегляд справ у незалежних і чесних судах; провести повторні, чесні вибори після 9 серпня 2020 року; інформувати виборців про необхідність захищати свій голос різними засобами; закликати виборців брати участь в ініціативах за чесні вибори.

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Як відомо, у містах Білорусі на стихійних акціях на підтримку незареєстрованих кандидатами у президенти Віктора Бабарико та Валерія Цепкала затримано близько 260 осіб.

Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, у переслідуванні та розв'язанні репресій проти своїх політичних суперників.