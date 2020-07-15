На акціях протесту в Білорусі затримали близько 260 осіб, серед них - журналісти

У містах Білорусі на стихійних акціях на підтримку незареєстрованих кандидатами у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала напередодні у вівторок було затримано близько 260 осіб.

Такі дані вранці у середу надав білоруський правозахисний центр "Весна", який публікує поіменний список затриманих (перелік оновлюється).

Згідно з ним, на акціях у Мінську в міліцію доставили 230 осіб. Затримання також відбулися у Бресті, Гомелі, Гродно, Пружанах, Бобруйську, Солігорську, Столбцях.

Під час акцій було затримано і співробітників ЗМІ, які вели трансляції з місця подій. Білоруська асоціація журналістів повідомила про більш ніж 10 репортерів, яких відвезли до відділення. Їх, за даними асоціації, відпускали досить швидко і без складання протоколів.

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На акції у Мінську затримали двох співробітників Білоруської служби Радіо Свобода Олеся Пілецького та Андрія Рабчіка. Обох відпустили об одинадцятій годині вечора.

Акція у Мінську проходила на центральному проспекті Незалежності. Також люди збиралися в районі площі Перемоги, біля Кафедрального собору, в деяких "спальних" кварталах. За інформацією з соцмереж, в Мінську проходили жорсткі затримання. Тих, кого вихоплювала міліція, люди намагалися відбити. Водії підтримували учасників акції, сигналячи їм з машин, через що влада перекрила ряд вулиць. Також після десятої вечора було перекрито окремі станції метро, ​​а на деяких ділянках проспекту Незалежності відключено вуличне освітлення.

За фактом протестів Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за статтею про організацію або активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок.

У вівторок Центрвиборчком Білорусії оголосив, що він не буде реєструвати кандидатами у президенти країни колишнього главу Белгазпромбанка Віктора Бабарику та екскерівника Парку високих технологій Валерія Цепкала. Разом з тим ЦВК допустив до участі в виборах п'ять кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка і дружину популярного блогера Сергія Тіхановського - Світлану. Учасники попередніх акцій за чесні вибори у Білорусії збирали підписи, у тому числі, за висунення Тіхановської.

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відмова влади Білорусі зареєструвати кандидатами Бабарика та Цепкала підриває демократичність виборів і обмежує можливості волевиявлення виборців країни.

Віктор Бабарико разом зі своїм сином Едуардом з червня утримується під вартою. Його звинувачують у відмиванні злочинних доходів, даванні хабара та ухиленні від сплати податків. Білоруські правозахисники визнали його політв'язнем, міжнародна організація Amnesty International - в'язнем совісті.

Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в переслідуванні і розв'язанні репресій проти своїх політичних суперників.

Фото: spring96.org