У Білорусі пройшли жорсткі масові затримання учасників акцій протесту

У Мінську та інших містах Білорусі затримано близько двохсот учасників акцій протесту проти відмови у реєстрації кандидатами у президенти суперників Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє DW.

"У різних містах Білорусі пройшли затримання на акціях на підтримку ексбанкіра Віктора Бабарика і першого директора білоруського Парку високих технологій Валерія Цепкала, які не були зареєстровані кандидатами для участі у виборах президента", - йдеться в повідомленні.

Проміжний підсумок з сьогоднішніх протестів у Білорусі: на мирній акції в підтримку Бабарико і Цепкало швидко почалися жорсткі затримання. На даний момент відомо про 119 затриманих у Мінську. Протести поки не закінчилися. Репортаж DW - дивіться зі звуком! pic.twitter.com/8OnXPMOakF — DW російською (@dw_russian) July 14, 2020

Як зазначається, у списку затриманих у Мінську, складеному правозахисним центром "Весна", значилося 173 прізвища. Журналісти, які передавали в соцмережах інформацію з місця подій, оприлюднили перелік зі 129 прізвищ. Крім того, в інших містах країни затримали ще кілька десятків людей.

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Затримання проводилися в різних районах Мінська – не тільки в центрі, а й на околицях. Правозахисники й очевидці повідомили, що співробітники ОМОН і правоохоронці в цивільному часто застосовували грубу силу, били людей кийками, ногами та кулаками. За свідченням очевидців, "хапали просто біля дитячого майданчика" і нібито "стягували прямо з велосипедів".

"Серед затриманих було кілька співробітників засобів масової інформації, включаючи журналістів корпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (РВЄ/РС), "Єврорадіо", а також оператора телекомпанії BBC. За інформацією "Весни", на 23.00 за місцевим часом 14 липня вони були відпущені. Крім того, під вартою опинилися репортер білоруської щотижневої газети "Новы час", а також журналістка польського супутникового телеканалу "Белсат". Співробітники "Радіо Свободи" мали при собі посвідчення про акредитацію, видані МЗС Білорусі", - інформує DW.

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Крім того, повідомляється, що міліція була змушена перекрити низку вулиць в Мінську, після того як автомобілісти почали гальмувати і сигналити. Після 22:00 у столиці Білорусі були також закриті окремі станції метро, а на окремих ділянках проспекту Незалежності відключено освітлення.

Затримання проводилися і в інших містах Білорусі, включаючи Гомель, Брест, Солігорськ, Бобруйськ, Гродно.

Фото: DW