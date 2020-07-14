ЦВК Білорусі відмовилася реєструвати головного конкурента Лукашенка

ЦВК Білорусі відмовилася реєструвати головного конкурента Лукашенка

Укрінформ
Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала Віктора Бабарику кандидатом у президенти країни.

Про це повідомляє портал TUT.by.

«Глава ЦВК запропонувала не реєструвати Віктора Бабарику кандидатом у президенти, члени комісії одноголосно проголосували за цю пропозицію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, причиною відмови є невідповідність декларації про доходи та майно й участь іноземної організації в його виборчій кампанії.

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Зазначається, що ЗМІ називають Віктора Бабарику головним конкурентом президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня фінансова міліція Білорусі прийшла з обшуками у Білгазпромбанку, головою якого раніше був Бабарико. Було затримано 15 осіб, вилучено понад 4 мільйони доларів, а також цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів.

За повідомленнями, обшуки проводилися у рамках кримінальної справи за підозрою в ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів. Керівник Комітету державного контролю заявив про наявність доказів причетності Бабарику до справи.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

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