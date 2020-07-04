Лукашенко вважає, що українці заздрять білорусам

На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка, українці і росіяни заздрять білорусам, бо вони живуть у більш спокійній країні.

Про це Лукашенко заявив під час свого виступу на урочистих зборах до Дня Незалежності Білорусі, повідомляє БелТА.

«Головне, ми уникнули воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має дитину, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося», - сказав Лукашенко.

Він також порівняв Білорусь із Європою і США: «Подивіться на Америку - багатюща країна. Подивіться на Західну Європу - їм-то чого не йметься? Подивіться, що твориться: останні події і пандемія породили у Сполучених Штатах Америки 60 млн безробітних, голодні бунти. Ми - не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нема куди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас лише руки, мізки, голова на плечах».