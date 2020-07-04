У Білорусі спецпризначенці жорстко розігнали акцію солідарності з політв'язнями

У Бресті акція солідарності з політв'язнями режиму президента республіки Олександра Лукашенка закінчилася масовими затриманнями.

Про це пише портал Tut.by.

Близько 50 осіб зібралися в міському парку Бреста, де проходив святковий концерт до Дня незалежності країни. Учасники акції не викрикували гасел, а просто "йшли та плескали в долоні". До них під'їхали кілька мікроавтобусів, з них вибігли співробітники ОМОНу і затримали п'ятьох осіб.

Після цього мікроавтобуси ОМОНу кружляли по кварталу, не даючи людям зібратися в великі групи.

"3 липня в Бресті проходять святкові заходи, присвячені святкуванню Дня незалежності. Співробітниками міліції забезпечується охорона громадського порядку. За вчинення адміністративних правопорушень співробітниками міліції затримано 7 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес", - повідомили в прес-службі УВС Брестського облвиконкому.

У Білорусі спецназ розігнав акцію солідарності з політв'язнями. Фото: Tut.by

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Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

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Президент країни Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися через епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися у передбачені Конституцією терміни.