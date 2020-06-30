ЦВК Білорусі зняла з виборів конкурента Лукашенка

Центральна виборча комісія Білорусі зняла з президентських виборів кандидата Валерія Цепкала через брак підписів.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

"Таким чином, на цьому етапі кампанії ексочільник ПВТ Валерій Цепкало очевидно залишає перегони. Він надав понад 160 000 підписів, але багато з них, особливо зібрані у великих містах, визнали недійсними", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, Цепкало зібрав понад 75 зі 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації кандидатом у президенти.

Після перевірок підписів ЦВК встановила, що Віктор Бабаріко зібрав 165 744 підписів, Олександр Лукашенко - понад 1,9 млн, Ганна Конопацька - 146 588, Сергій Черечня - 143 109, Андрій Дмитрієв - 106 841, Світлана Тіхановська - 104 757.

Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися через епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися у передбачені Конституцією терміни.