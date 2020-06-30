ЦВК Білорусі зняла з виборів конкурента Лукашенка
Про це повідомляє "Наша Ніва".
"Таким чином, на цьому етапі кампанії ексочільник ПВТ Валерій Цепкало очевидно залишає перегони. Він надав понад 160 000 підписів, але багато з них, особливо зібрані у великих містах, визнали недійсними", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦВК, Цепкало зібрав понад 75 зі 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації кандидатом у президенти.
Після перевірок підписів ЦВК встановила, що Віктор Бабаріко зібрав 165 744 підписів, Олександр Лукашенко - понад 1,9 млн, Ганна Конопацька - 146 588, Сергій Черечня - 143 109, Андрій Дмитрієв - 106 841, Світлана Тіхановська - 104 757.
Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися через епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися у передбачені Конституцією терміни.