Лукашенко каже, що "дав сигнал" відкрити справу проти опонента
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
За словами Лукашенка, його політичні опоненти хочуть розхитати ситуацію всередині країни і «піти наступом на чинну владу».
«Так, я дав сигнал по Тихановському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний – у будь-якій ролі», – сказав Лукашенко на зустрічі з активом Мінської області.
Президент Білорусі також висловив припущення, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації навколо «Белгазпромбанку» (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент – Віктор Бабарико.
Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років.
Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.