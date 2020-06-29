Лукашенко каже, що "дав сигнал" відкрити справу проти опонента

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що «дав сигнал» про затримання свого опонента, блогера Сергія Тихановського.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Лукашенка, його політичні опоненти хочуть розхитати ситуацію всередині країни і «піти наступом на чинну владу».

«Так, я дав сигнал по Тихановському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний – у будь-якій ролі», – сказав Лукашенко на зустрічі з активом Мінської області.

Президент Білорусі також висловив припущення, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації навколо «Белгазпромбанку» (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент – Віктор Бабарико.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.