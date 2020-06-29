Лукашенко прогнозує цього року "цікаві вибори" у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що цьогорічні вибори президента будуть дуже цікавими, а після голосування буде ще цікавіше.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", - зазначив Лукашенко.

Він не виключив, що ситуація в Білорусі може привести до місцевого Майдану.

За словами президента Білорусі, все починається поступово - розхитується обстановка всередині країни, йде наступ на діючу владу, відбувається "злам влади".

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Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.