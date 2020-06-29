Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії

Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії

Укрінформ
Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вважає, що РБ залишається єдиним союзником Росії "в теперішній геополітичній обстановці".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, — Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їх нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше — політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", - заявив президент Білорусі.

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Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС.

"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі — війна в Україні, нормандський формат в Мінську — привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними повинні сваритися? Ми стали з ними налагоджувати стосунки, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це взяли", - заявив Лукашенко.

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Оцінюючи відносини з США та візит до Мінська глави Держдепу Майка Помпео, президент Білорусі зазначив, що країна знаходиться "між молотом і ковадлом, що підігрівається котлом у вигляді України".

Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

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Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.

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