Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вважає, що РБ залишається єдиним союзником Росії "в теперішній геополітичній обстановці".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Єдиний союзник, який залишився у Росії, — Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їх нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше — політично. Тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", - заявив президент Білорусі.

Лукашенко також дав оцінку відносинам Білорусі з ЄС.

"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Ми від цього відмовилися. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, в тому числі — війна в Україні, нормандський формат в Мінську — привід для того, щоб налагодити з нами відносини. А чому ми з ними повинні сваритися? Ми стали з ними налагоджувати стосунки, не лягаючи під них, вибачте, по-народному сказано. ми хотіли гідно з ними співпрацювати, вони це взяли", - заявив Лукашенко.

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Оцінюючи відносини з США та візит до Мінська глави Держдепу Майка Помпео, президент Білорусі зазначив, що країна знаходиться "між молотом і ковадлом, що підігрівається котлом у вигляді України".

Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.