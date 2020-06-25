Лукашенко заявив про російське втручання у внутрішні справи Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про втручання у внутрішні справи і вибори в республіці з боку Росії, а також Польщі, він планує обговорити це з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє державне агентство БелТА.

«Вони (опоненти влади - ред.) що, нас штовхають на нечесність таку, як вони себе ведуть? Ясно, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з президентом Путіним поговоримо найближчим часом під час зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи», - заявив Лукашенко на нараді.

За словами Лукашенка, зараз в інтернеті поширюються "моторошні фейки", автори яких, як стверджує президент, хочуть дискредитувати білоруську владу. Як один з прикладів таких фейків Лукашенко назвав опубліковану в мережі інформацію про те, що на рахунках його сина Віктора Лукашенка у Швейцарії нібито знаходиться понад 840 млн доларів. «Надішліть туди (у Швейцарію - ред.) по дипломатичних каналах листа: хто хоче забрати ці гроші, хай негайно забере», - сказав білоруський президент.

Він вважає, що інформація просто фальсифікується, і люди, які не розуміються на банківських документах, вірять такій інформації. «Такі фейки будуть постійно. І нам потрібно це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарями" з Росії. Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям-то в мізки вже вкинули це», - сказав білоруський керівник.

Раніше в червні Лукашенко після затримання ексглави Белгазпромбанку Віктора Бабарика заявив, що влада країни змогла зірвати масштабний план з дестабілізації Білорусі й організації майдану в країні за участю "закордонних ляльководів". «Така була мета. Маски зірвані з певних не тільки ляльок, які у нас тут були, а й ляльководів, які сидять за межами Білорусі», - сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, чергові президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня 2020 року.