Лукашенко заявляє, що "певні сили" розгойдують Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що нині фокус усіх політичних інтересів сконцентрований на його країні, як із Заходу, так і зі Сходу, а певні сили розгойдують ситуацію всередині.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді в Мінську, передає БЕЛТА.

«Ви бачите, що сьогодні фокус усіх політичних інтересів сконцентрований на Білорусі. Як із Заходу, так і зі Сходу. Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають інтенсивно розгойдуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно. Але нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження та зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі і привести країну до якогось майдану», - сказав він.

Лукашенко додав, що «маски зірвані» з певних не тільки ляльок, які в Білорусі тут були, а й "ляльководів", які сидять за її межами.

Президент також наголосив, що нікому не дозволить зламати країну.

Вчора в центрі Мінська пройшов масовий пікет представників опозиційної коаліції, в рамках акції більш як дві тисячі учасників сформували "ланцюг солідарності" із затриманими політиками та активістами.

Як повідомлялося, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Зареєстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.