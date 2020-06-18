Конкурента Лукашенка затримали для допиту – ЗМІ

Кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко, про зникнення якого сьогодні повідомив його штаб, затримав для допиту Департамент фінансових розслідувань.

Про це інформує білоруська служба Радіо Свобода.

"У штабі потенційного кандидата у президенти повідомили, що Віктора Бабаріко та його сина, керівника ініціативної групи Едуарда Бабаріко, утримують у Департаменті фінансових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Бабаріко та його син Едуард, який очолює передвиборний штаб батька, сьогодні вранці були доставлені до Департаменту. Приводом для затримання, як зазначає видання, названо "несплату податків та легалізацію незаконно отриманого прибутку" у рамках розслідування кримінальної справи щодо Белгазпромбанку.

Водночас штаб кандидата повідомляє про обшуки в будинку сина кандидата у президенти, що відбуваються без присутності власника.

Як повідомлялося, претендент на посаду президента Білорусі Віктор Бабаріко та його син перестали виходити на зв'язок після того, як вранці 18 червня повезли здавати підписні листи до виборчої комісії.

ЗМІ називають Віктора Бабаріко головним конкурентом Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.

11 червня фінансова міліція Білорусі прийшла з обшуками в Белгазпромбанк, головою якого раніше був Бабаріко. Було затримано 15 осіб, вилучено понад 4 мільйони доларів, а також цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів. За повідомленнями, обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за підозрою в ухиленні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів. Керівник Комітету державного контроля заявив про наявність доказів причетності Бабаріко до справи.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Фото: RFE/RL