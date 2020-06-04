Лукашенко не хоче, аби білоруська економіка на 50% залежала від Росії

Білорусі потрібно диверсифікувати ринки та зменшити її економічну залежність від Москви.

Про це у четвер на нараді щодо нового складу уряду заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє його пресслужба.

«Немає експорту - немає валюти. Причому проблему залежно від ринку однієї країни варто вирішити остаточно. Ми не можемо навіть від братньої Росії залежати на 50-55%. Ми маємо диверсифікувати ринки», - сказав Лукашенко.

Він додав, що «внутрішній ринок Білорусі невеликий, але і його віддавати у жодному разі нікому не можна».

Лукашенко також нагадав, що раніше вже було прийнято рішення про необхідність розвитку експорту в країни ближнього і далекого зарубіжжя, пошуку нових ринків, і в цьому напрямку потрібні серйозні зрушення.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новий склад уряду, який очолить прем'єр-міністр Роман Головченко.