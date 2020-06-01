Лукашенко впевнений, що "Майданів" у Білорусі не буде

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не допустить в країні майданів напередодні президентських виборів.

Про це він сказав на зустрічі з головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком, повідомляє прес-служба глави Білорусі.

"Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам "майданчик" напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що майданів у Білорусі не буде", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що в Білорусі знають, звідки "дмуть вітри", і навчилися з ними боротися.

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Як повідомлялося, напередодні в столиці Білорусі Мінську та інших містах пройшли масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти.

Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня. Зареєстровано ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому числі чинного президента Олександра Лукашенка.