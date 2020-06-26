Лукашенко хоче "рішуче" змінити Конституцію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає представлені йому кілька варіантів оновленої Конституції країни недостатньо рішучими.

Про це він заявив сьогодні під час спілкування з трудовим колективом "Білоруськалій", повідомляє БЕЛТА.

"Кілька варіантів мені вже запропоновано, але вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни до Конституції. Я думаю, нам це треба зробити. Ще до прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора", - заявив Лукашенко.

Він додав, що зміни до основного документа країни можна внести за два роки.

Водночас Лукашенко переконаний, що повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад.

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Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.