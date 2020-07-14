У Мінську пройшли акції на підтримку знятих з виборів суперників Лукашенка

У центрі столиці Білорусі відбулися акції протесту у зв'язку з відмовою в реєстрації кандидатами в президенти Віктора Бабарика і Валерія Цепкала.

Про це повідомляє DW.

«У Мінську ввечері у вівторок, 14 липня, пройшов несанкціонований мітинг на підтримку ексбанкіра Віктора Бабарика і першого директора білоруського Парку високих технологій Валерія Цепкала, які не були зареєстровані кандидатами на виборах президента країни», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 20:00 проспект Незалежності у центрі міста був перекритий, до цього часу тут вже зібралося кілька сотень людей. Вони не мали при собі ні прапорів, ні плакатів з гаслами - просто йшли вулицею і плескали в долоні. Машини, які проїжджали повз, сигналили на знак солідарності. Крім піших учасників акції, на проспекті Незалежності зібралося багато велосипедистів.

Мітинг в Мінську проходить так: учасники акції мовчки йдуть по проспекту Незалежності і плескають у долоні. Їм услід сигналять машини. Протестувальники перебувають у різних місцях, акція децентралізована і не організовувалася ніким з кандидатів у президенти Білорусі pic.twitter.com/MdxMDbJCf0 — DW російською (@dw_russian) July 14, 2020

Судячи з повідомлень у чаті, групи опозиційно налаштованих активістів почали збиратися і в інших районах Мінська.

Незабаром у центр міста під'їхали автозаки, почалися перші затримання, інформує DW. Так, журналістів радіостанції «Єврорадіо» затримали просто під час стріму з місця подій. Ще одного чоловіка - після того, як він попросив міліціонерів надати допомогу одному з учасників ходи, якому раптово стало зле.

Дуже жорсткі кадри з Мінська: ОМОН без розбору б'є протестувальників, люди кричать, хто намагається втекти pic.twitter.com/DGhVW31GFi — DW російською (@dw_russian) July 14, 2020

Близько 20:45 Telegram-канал «Білорусь головного мозку» повідомив про затримання журналістів «Радіо Свобода». Приблизно через годину після початку акції почали глушити інтернет, продовжилися затримання. У відповідь присутні почали кричати «Ганьба!» і «Жыве Беларусь!».

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася реєструвати Віктора Бабарика кандидатом у президенти країни. Формальною причиною відмови стала невідповідність декларації про доходи та майно й участь іноземної організації у його виборчій кампанії.

Раніше - через брак підписів - ЦВК зняла з президентських виборів кандидата Валерія Цепкала.

Фото: DW