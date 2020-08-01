У Києві відбулася акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі

У Києві на Майдані Незалежності 1 серпня близько 15 людей вийшли на підтримку чесних виборів президента Білорусі, які заплановані на 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадське з місця події.

Участь в акції взяли білоруси та українців. В руках вони тримали історичні білоруські біло-червоні прапори та плакати з написами «Свободу Білорусі», «Ні політичним репресіям! Ні катуванням у в’язницях!» тощо.

Акція солідарності "Свободу Білорусі!" / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Люди також скандували «Свободу Білорусі!».

«За тиждень у Білорусі вибори і ми українці, які співчувають Білорусі, а також білоруси, які тут у нас є, ми вийшли нагадати Києву, що в Білорусі не дотримуються Конституції, вибори проходять поза всякими правилами, без спостерігачів», — розповів учасник акції, письменник Олександр Ірванець.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала та Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

Після цього головні опозиційні кандидати об’єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є подією для білоруської політики, бо чи не вперше Лукашенко матиме на виборах реального конкурента.