Опонентка Лукашенка зібрала 25-тисячний мітинг у Мінську

Близько 25 тисяч людей прийшли в Мінську на мітинг опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У своєму виступі Тихановська, серед іншого, звернулася до силовиків.

«Що ви робите: на вулицю виходять ваші діти, матері, сестри. Не потрібно їх бити. Люди просто вийшли висловити свою думку... Люди, які хочуть гідного життя, не є злочинцями. Білоруси, які підтримують альтернативного кандидата, не є злочинцями. Це наш народ. Нація, яка хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу», – сказала Тихановська.

«Мій чоловік Сергій Тихановський не є злочинцем», – наголосила також Тихановська, розповівши про те, як правоохоронці перекваліфікували справу проти нього.

Слідчий комітет Білорусі 30 липня повідомив, що проти опозиційного політика Миколи Статкевича, блогера Сергія Тихановського та інших затриманих порушені кримінальні справи. Також Слідчий комітет пов’язав ці справи із затриманням 29 липня під Мінськом громадян Росії, яких вважає членами «ПВК Вагнера».

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29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.

Фото: RRFE/RL