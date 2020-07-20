Кандидат у президенти Білорусі вивезла дітей з країни після погроз

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла своїх дітей до однієї з країн Євросоюзу.

Цю інформацію в понеділок, 20 липня, підтвердила DW сама Тихановська.

За інформацією білоруського онлайн-видання Tut.by, вивезти дітей з країни Тихановській допомогла головний редактор заблокованого в Білорусі сайту "Хартія'97" Наталія Радіна.

"Я перебуваю зараз у відрядженні в одній з країн Євросоюзу. Я займалася зараз переїздом сюди дітей кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона звернулася до мене за допомогою, і наша команда вирішила їй допомогти. Дітей ми вивезли, оскільки їй дійсно погрожували - їй погрожували арештом і тим, що заберуть її дітей", - цитує Радіну Tut.by.

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У Світлани Тихановської двоє дітей: 10-річний син і 4-річна дочка. За словами Радіної, обидві дитини зараз у безпеці, їх супроводжує бабуся.

В середині червня, після того, як Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка, блогера Сергія Тихановського, зареєструватися кандидатом в президенти Білорусі, на її адресу і її дітей надійшли погрози. Однак вона вирішила не знімати свою кандидатуру.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня.

Фото: DW