У Мінську пройшла акція на підтримку кандидата в президенти Тихановської

Сьогодні у Мінську проходив агітаційний пікет кандидата на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської, на якому вона заявила, що у Білорусі слід негайно звільнити всіх політв'язнів.

Про це повідомляє DW.

"Необхідно звільнити всіх політв'язнів і економічних ув'язнених", - заявила вона. Тихановська зазначила, що "через брудні провокації" її чоловік - блогер Сергій Тихановський - не може її підтримати. Він намагався зареєструвати свою ініціативну групу, але був затриманий за "організацію несанкціонованого заходу" і зараз відбуває 15-добовий арешт", - йдеться у повідомленні.

В акції на підтримку кандидатки взяли участь понад сім тисяч людей, підрахували в правозахисному центрі "Весна".

"Я не здалася тому, що весь час відчувала вашу підтримку", - наголосила Тихановська. Вона додала, що "сила і загроза для влади - це не кандидати, а люди Білорусі, які не хочуть більше жити в приниженні".

Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Колишній банкір Віктор Бабарико отримав відмову в реєстрації, це пояснили невідповідностями в декларації про його доходи та майно, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії. Першому директору білоруського Парку високих технологій Валерію Цепкалу Центрвиборчком вказав на відсутність 100 тисяч достовірних підписів за його висунення, а також на невідповідність декларації про доходи його дружини фактичним даними.

14 липня в Мінську пройшла масова акція протесту проти відмови ЦВК зареєструвати Бабарика та Цепкала, були затримані понад 250 осіб. Наступного дня кілька тисяч людей прийшли до ЦВК, щоб подати скарги на відмову в їхній реєстрації.

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