На виборах президента Білорусі достроково проголосувала майже третина громадян

Завдяки процедурі дострокового голосування на виборах президента Білорусі своїм виборчим правом уже скористалися 32,24% громадян.

Такі дані оприлюднено на офіційній сторінці Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів і проведення республіканських референдумів, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними про перебіг дострокового голосування, проголосувало в середньому 32,32% білорусів. Найвищим цей показник є у Гомельській області (42,72%), а найменшим - у Мінську (26,45%).

Достроково голосувати на президентських виборах у Білорусі можна з 4 серпня. У таблиці, щоправда, ще немає даних за 8 серпня.

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Проти застосування процедури дострокового голосування раніше виступала білоруська опозиція.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. З головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, на них зареєстрували лише Світлану Тихановську.