На виборах президента Білорусі достроково проголосувала майже третина громадян

На виборах президента Білорусі достроково проголосувала майже третина громадян

Укрінформ
Завдяки процедурі дострокового голосування на виборах президента Білорусі своїм виборчим правом уже скористалися 32,24% громадян.

Такі дані оприлюднено на офіційній сторінці Центральної комісії Республіки Білорусь із виборів і проведення республіканських референдумів, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними про перебіг дострокового голосування, проголосувало в середньому 32,32% білорусів. Найвищим цей показник є у Гомельській області (42,72%), а найменшим - у Мінську (26,45%).

Достроково голосувати на президентських виборах у Білорусі можна з 4 серпня. У таблиці, щоправда, ще немає даних за 8 серпня.

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Проти застосування процедури дострокового голосування раніше виступала білоруська опозиція.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. З головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, на них зареєстрували лише Світлану Тихановську.

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