МЗС України підтвердило депортацію журналістів з Білорусі

Українських журналістів, затриманих напередодні у Мінську, депортували з Білорусі, вони вже летять до Одеси.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС.

«За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів - громадян України депортували», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 23:40 журналісти вилетіли до України авіарейсом Мінськ - Одеса.

Читайте також: МЗС звернулося до білоруських правоохоронців через затримання українських журналістів у Мінську

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю в готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка й Івана Гребенюка.