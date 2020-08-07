МЗС звернулося до білоруських правоохоронців через затримання українських журналістів у Мінську

Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів Білорусі через затримання українських журналістів у Мінську.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сьогодні у Мінську було затримано трьох журналістів, з яких двоє є громадянами України. За наявною інформацією, йдеться про Гребенюка Івана та Ромалійську Ірину.

Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання. Також у посольстві розраховують на доступ до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги.

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"Справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Білорусі. Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України", - додали у повідомлені.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю у готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Зазначалося також, що їх везуть до Московського РУВС Мінська.

Шості вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.