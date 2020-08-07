НСЖУ поінформувала міжнародних партнерів про затримання журналістів у Мінську

Національна спілка журналістів України поінформувала міжнародних партнерів про затримання знімальної групи каналу "Настоящее Время" у Мінську.

Як передає Укрінформ, відповідне повідомлення опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України стурбована інформацією про затримання наших колег, журналістів каналу "Настоящее Время" (Радіо Свобода) у Мінську", - зазначив Томіленко.

Він зауважив, що "Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, та їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють перебіг виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ".

"Виконання професійних обов’язків - це не злочин, а норма. НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів та ЗМІ. Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть", - зазначив голова НСЖУ.

Окрім того, за його словами, НСЖУ поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Європейську федерацію журналістів, про тривожну інформацію про затримання знімальної групи НВ у Мінську та висловила солідарність із колегами із незалежної Білоруської асоціації журналістів.

Читайте також: Євросоюз закликає владу Білорусі забезпечити вільні та чесні вибори

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю у готелі "Мінськ" у столиці Білорусі затримали штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Їх везуть до Московського РУВС Мінська.

Шості вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.