Євросоюз закликає владу Білорусі забезпечити вільні та чесні вибори

Європейський Союз закликав Білорусь забезпечити вільні та чесні вибори і негайно звільнити усіх громадян, затриманих з політичних мотивів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті представництва ЄС із закордонних справ.

Як зазначається у заяві ЄС, під час виборчої кампанії білоруський народ показав безпрецедентну політичну мобілізацію на користь вільних виборів та демократії. Мирну мобілізацію суспільства досі звужують неприйнятними подальшими обмеженнями свободи засобів масової інформації та зборів, а також затриманнями мирних протестувальників, спостерігачів, журналістів та активістів.

"Суверенітет та незалежність країни можуть бути зміцнені лише мирними, вільними та чесними виборами. ЄС закликає владу Білорусі забезпечити дотримання основних свобод вираження поглядів та мирних зібрань відповідно до міжнародних зобов'язань Білорусі", - йдеться у документі.

ЄС закликає білоруську владу гарантувати реалізацію повних політичних прав кандидатів, уникати застосування сили проти мирних протестувальників, утримуватися від подальших затримань спостерігачів за виборами, мирних протестувальників, кандидатів та членів їхніх команд та негайно звільнити всіх активістів, правозахисників, блогерів та журналістів, затриманих з політичних міркувань.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Лукашенко незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: blizko.by