Явка на виборах у Білорусі за три дні - 22,5%, спостерігачі фіксують багато порушень

За перші три дні дострокового голосування на виборах президента Білорусі проголосували більше ніж п'ята частина виборців - 22,47%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА з посиланням на ЦВК країни.

При цьому спостерігачі з громадської кампанії «Чесні люди» заявили, що в перший день голосування в Білорусі, 4 серпня, дані про явку були завищені більше ніж в півтора раза. Незалежні спостерігачі відзначили, що загалом за перші два дні зареєстрували понад три тисячі порушень. ЦВК звітував про явку 4 серпня 4,98%. Численні порушення «Чесні люди» фіксували й 6 серпня, в третій день голосування.

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

Читайте також: У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку Тихановської

Висока явка на достроковому голосуванні, вважають експерти, які стежать за чесністю виборів, може бути однією з ознак фальсифікації результатів.

У Білорусі перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. Білоруська республіканська колегія адвокатів опублікувала спеціальну заяву, в якій назвала такі заклики незаконними.

Фото: Белта