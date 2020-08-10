У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити — ЗМІ
Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.
Також силовики не вступають в сутички з протестувальниками в Новополоцьку.
Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.
У місті Ліда, що на заході Білорусі, ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому 100-тисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верым! Можам! Пераможам".
Також є інформація, що ОМОН опустив щити й перед протестувальниками в Пінську – 130-тисячному місті на півдні Білорусі.
У місті Барановічі ситуація ще цікавіше. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого долучилися близько 8 тисяч людей. Силовики просто не мали чого їм протиставити, а тому відступили.
Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.
Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року