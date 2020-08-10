Тихановська закликала білоруських правоохоронців зупинити насилля
Своє звернення вона передала через інтернет-видання TUT.BY, повідомляє Укрінформ.
Вона також попросила своїх виборців запобігати провокаціям і не давати приводу застосовувати проти них насильство.
"Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні та сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", — заявила Тихановська.
Опозиціонерка також запевнила, що вірить у свою перемогу і подякувала білорусам, які не злякались і вийшли на вулиці для відстоювання свого вибору.
Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.
Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.
Фото: Радіо Свобода