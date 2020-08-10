Тихановська закликала білоруських правоохоронців зупинити насилля

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронців та військових, закликавши їх припинити насилля щодо мітингарів.

Своє звернення вона передала через інтернет-видання TUT.BY, повідомляє Укрінформ.

Вона також попросила своїх виборців запобігати провокаціям і не давати приводу застосовувати проти них насильство.

"Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні та сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", — заявила Тихановська.

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Опозиціонерка також запевнила, що вірить у свою перемогу і подякувала білорусам, які не злякались і вийшли на вулиці для відстоювання свого вибору.

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: Радіо Свобода