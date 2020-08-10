Лукашенко - про акції протесту: Країну розірвати ми не дозволимо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відповідь на неправомірні дії протестувальників буде адекватною, і розірвати країну ніхто не дозволить.

Як передає Укрінформ, про це Лукашенко заявив у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє БЕЛТА.

"Те, про що я говорив, це все підтверджується. Якщо хтось не вірив, то він зараз у це повірив. Тобто нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися", - сказав білоруський лідер.

За його словами, поранено десь близько 25 ЗМОПівців - є переломи рук, ніг.

"Спеціально, цілеспрямовано били по цих хлопцях. Вони відповіли. Чого тепер ридати і плакати? Тому відповідь буде адекватною. Країну розірвати ми не дозволимо", - заявив Лукашенко.

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Глава Білорусі зазначив, що, збираючи по крихтах інформацію напередодні, вже було видно, що може бути. "Звичайно, це не те, що хотілося (організаторам акцій - ред.). Хотілося, як я говорив, розпалити пожежу в центрі Мінська, хапати головешки і розкидати по всьому Мінську. Звичайно, це в них не вийшло. Десь, можливо , і ми допустили якісь помилки, десь були промахи. Я теж чесно зізнавався, що ми ще не все знаємо, чого вони хочуть", - поділився він.

Президент Білорусі навів факти, про які йому доповіли буквально цього ранку. "З однієї розмови ми бачимо ляльководів. Одна з ліній цих ляльководів - Чехія. Сьогодні вже з Чехії керують нашим об'єднаним штабом, де, вибачте мене, сидять ці овечки, які нічого не розуміють, що від них хочуть. Я доручив видати цю інформацію в ЗМІ, щоб побачили, чого вони хочуть. Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводьте людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну здачу влади", - розповів Лукашенко.

"Тобто Лукашенко, який перебуває на чолі вертикалі влади, на чолі держави добровільно при 80% голосів має передати їм владу. Це звідти (з-за кордону - ред.) йдуть команди. Треба віддати належне місцевим нашим - вони вкрай обурені і говорять: так це неможливо, в Білорусі не та ситуація, щоб вести переговори... Загалом, намагаються керувати процесом з-за кордону. Я про Польщу не кажу. Там уже всі осіли й теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей", - розповів Лукашенко.

Глава Білорусі звернув увагу, що ці приїжджі не лізуть самі на багнети. "Вони на багнети пацанів кинули. Ви ж бачили, хто сьогодні вночі там бродив і намагався провокувати міліцію. І не просто провокувати. Ви помітили - вони вже штурмом намагалися взяти чи то РВВС, чи то УВС. Вони в Новогрудці і Кореличах, по -моєму (ця інформація підтверджується), штурмом хотіли взяти органи влади", - навів факти білоруський лідер.

Крім того, сьогодні 200-300 осіб кинули організатори акцій на самий південь Білорусі, де в одному з міст було оточено райвиконком. "Довелося прикордонникам втрутитися - там прикордонний загін базується. Тобто в окремих точках, де зібрали людей, вони намагалися захопити органи влади", - сказав глава Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що "певні люди", перебуваючи за кордоном, ляльководять, отримуючи за це великі гроші, а учасники несанкціонованих акцій - цього не розуміють. "Але якщо за 200 м від Палацу Незалежності збирають натовп, і по телефону ми чуємо: нам треба тисяч 100, щоб йти на штурм Палацу Незалежності... Яка реакція буде правоохоронних органів? Це добре, що ЗМОПівці їх затримали. Якби вони дійшли до Палацу Незалежності, там уже інший розклад, там Служба безпеки працює, антитерор. І це б мало не здалося. Тому треба сказати спасибі цим хлопцям - ЗМОПівцям - вони їх уберегли від критичного кроку. Ситуація була не катастрофічною, але дуже небезпечною для людей, яких штовхнули на вулиці", - підсумував президент.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

Правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську і ще десятки перебувають у лікарнях.

фото: БЕЛТА