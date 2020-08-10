На протестах у Білорусі затримали близько 3000 осіб - МВС

Правоохоронці Білорусі вночі затримали близько 3 тисяч осіб на протестах у країні, які виникли після голосування на виборах президента.

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.

"У ніч з 9 по 10 серпня в країні було зафіксовано осередкові збори громадян у районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Усього по країні за участь у несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб", - заявила вона.

Чемоданова додала, що із затриманих - близько тисячі в Мінську і більше двох - в інших регіонах республіки.

За її словами, в результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", станом на ранок 10 серпня силовики затримали понад 213 учасників протестів у різних частинах Білорусі. Одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська зараз перебувають десятки постраждалих.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

Фото: TUT.BY