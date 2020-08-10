Україна вкрай зацікавлена у демократичній стабільній Білорусі – Зеленський

Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами.

Як передає Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбуці у понеділок, 10 серпня.

«Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі”, - зазначив глава держави.

Він зауважив, що наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. За словами Президента, вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів, а, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри.

“Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо”, - констатував Зеленський.

У цьому контексті він закликав наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.

«Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками”, - застеріг Президент України.

На його думку, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує.

“Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи”, - переконаний Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 3.00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб було затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

Укрінформ зазначає, що сайти деяких білоруських ЗМІ, таких, як БЕЛТА або TUT.by, поки що не працюють.