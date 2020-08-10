Протести в Білорусі: СК порушив справи проти мітингувальників

У Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства стосовно міліції.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Слідчого комітету Іван Носкевич, повідомляється на телеграм-каналі БЕЛТА.

"Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства стосовно співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська та ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством стосовно співробітників міліції, десятки з яких постраждали", - сказав Носкевич.

Зазначається, що правопорушення супроводжувалися і знищенням майна, опором представникам влади. При оглядах правоохоронцями зафіксовано використання в якості знарядь злочинів сміттєвих контейнерів, лавок, палиць, каміння, уламків тротуарної плитки, скляних пляшок, а також легкозаймистих рідин.

"Нині більш як 100 слідчих працюють на місцях подій ... Багато з підозрюваних і вже затриманих знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Вилучено записи камер відеоспостереження. Встановлено і продовжують встановлюватися особи, причетні до заворушень. Їхнім діям нададуть відповідну правову оцінку", - поінформував голова СК.

За його словами, організаторам протестів загрожує до 8 і 15 років позбавлення волі.

"Уже зараз порушено кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них за різними частинами ст.293 КК. Відповідальність за ці дії відповідно - до 8 і 15 років позбавлення волі", - наголосив голова СК.

Він зауважив, що зацікавлені в масових заворушеннях використовують натовп як своєрідний інструмент досягнення своїх цілей, враховуючи психологію людей і спрямовуючи їхню стихійну поведінку в потрібне їм русло. "Я прошу не піддаватися на провокації і заклики до порушення громадського порядку. Правоохоронними органами буде вжито всіх можливих заходів для захисту конституційного ладу", - запевнив Носкевич.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на на Фейсбук-сторінку правозахисного центру "Вясна", станом на 3.00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб було затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

У неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

Фото: Наша Ніва