Опозиція не визнає попередні підсумки виборів у Білорусі

Штаб опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнає попередні підсумки виборів у країні.

Як передає Укрінформ, про це TUT.BY заявила представник об'єднаних штабів Марія Колесникова.

Тим часом сама Світлана Тихановська заявила, що те, що відбувалося вчора в Мінську - неприпустимо. Вона також додала, що і вчора, і сьогодні в штаб надходить суперечлива інформація про загиблих.

Кандидат сподівається, що вона не буде підтверджена, тому що «це буде початок кінця».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", станом на ранок 10 серпня силовики затримали понад 213 учасників протестів у різних частинах Білорусі. Одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська зараз перебувають десятки постраждалих.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.