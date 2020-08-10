У Білорусі кількість затриманих зросла до 200, серед них є журналісти

Станом на 10:00 10 серпня, 213 осіб були затримані силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна" на власному телеграм-каналі.

Зазначається, що тільки у столиці Мінську було затримано щонайменше 110 осіб. Також по щонайменше 15 людей силовики затримали у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську.

Правозахисники додають, що серед затриманих є журналісти.

Раніше повідомлялося про 140 затриманих.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

Правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську та ще десятки перебувають у лікарнях.

фото: TUT.BY