Варшава ініціює скликання позачергового саміту ЄС через події в Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це представництво Польщі в ЄС повідомляє у Твіттері.

«Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликає голову Європейської ради Шарля Мішеля та голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн скликати позачерговий саміт Європейської ради через події у Білорусі», - заявили в представництві.

Тим часом МЗС Польщі опублікувало заяву, в якій засуджує дії білоруської влади щодо протестувальників, закликає Мінськ припинити ескалацію ситуації та поважати фундаментальні права людини.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що насильство стосовно демонстрантів у Білорусі не врегулює ситуації з протестами після виборів президента.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу державу Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", станом на ранок 10 серпня силовики затримали понад 213 учасників протестів у різних частинах Білорусі. Одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська нині перебувають десятки потерпілих.