Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив першу заяву після закінчення виборів глави держави.

 Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА заявив Лукашенко, відвідуючи ЗАТ "БНБК".

«Політика одна має бути - люди», - заявив Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

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За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

Як повідомив правозахисний центр "Вясна", станом на 10:00 ранку 10 серпня, більш як 213 осіб затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

Також центр заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту, а в лікарнях Мінська нині перебувають десятки постраждалих.

фото: БЕЛТА

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