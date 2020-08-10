Протести у Білорусі: порушили 21 справу, більшість затриманих – молодь

За фактами масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників міліції порушено 21 кримінальну справу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Слідчий комітет Білорусі в Телеграм.

Як наголошується в повідомленні СК, триває розслідування кримінальних справ за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ у ніч з 9 на 10 серпня 2020 року в Мінську та інших регіонах країни.

Всього територіальними підрозділами Слідчого комітету порушено 21 кримінальну справу за вищезазначеними фактами за такими статтями Кримінального кодексу Республіки Білорусь: ️ ст. 293 (масові заворушення); ️ ч. 2 ст. 363 (опір працівникові органів внутрішніх справ, поєднаний із застосуванням насильства чи погрозою його застосування); ️ ст. 364 (насильство або загроза застосування насильства по відношенню до співробітника органів внутрішніх справ); ️ ч. 1 ст. 339 (хуліганство); ️ ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них).

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"За підозрою в скоєнні таких злочинів затримано понад 80 осіб. Більшість з них - молоді люди у віці 20-25 років. Частина підозрюваних на момент затримання перебували в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні відбуваються акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3 000 учасників протестів у різних частинах країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт в зв'язку із ситуацією в Білорусі.

фото: Наша Ніва