У столиці Білорусі закрили шість станцій метро

Увечері в центральній частині Мінська повністю закрили 6 станцій метро: на них не можна ні вийти, ні ввійти.

Про це передає Укрінформ з посиланням на TUT.by

Повідомляється, що в понеділок о 18.25 закрили на вхід і вихід станції метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немига», «Фрунзенська» і «Молодіжна». Це зроблено з метою гарантування безпеки пасажирів, розповіли в підземці. Потяги слідують через ці станції без зупинки.

Крім цього, за інформацією каналу Белсат, на під'їздах зі всіх напрямків до стели «Мінськ - місто-герой» (де напередодні збиралися демонстранти - ред.) стоять автозаки, автобуси, мікроавтобуси з бійцями в повній екіпіровці. У перехожих перевіряють документи. Площу навколо стели огородили, до неї можна пройти тільки після огляду. Ще з ранку в центрі міста закриті всі парковки: як платні, так і безкоштовні. Біля цирку на вулиці Купали розміщено 2 броньовані автомобілі, спецтехніка та кілька пожежних МАЗів.

З "технічних" причин закрилися два торгових центри. На площі Незалежності в Мінську багато міліції, але людей туди поки пропускають. На проспекті Переможців і в районі площі Перемоги чергують машини ДАІ.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Правоохоронці Білорусі вночі затримали близько 3 тисяч осіб на протестах у країні, які виникли після голосування на виборах президента.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт у зв'язку з ситуацією в Білорусі.

Фото: Вікіпедія