Лукашенко заявляє, що інтернет у Білорусі відключають "з-за кордону"

Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, а не з ініціативи влади республіки.

Як передає Укрінформ, про це агентству БЕЛТА сьогодні заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону», - заявив він.

За словами Лукашенка, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гибридно діють у всіх напрямках".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах Білорусі. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська зараз перебувають десятки постраждалих.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.