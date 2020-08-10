Поліція почала розгін протестуючих в Білорусі

Сили безпеки почали застосовувати жорсткі заходи щодо активістів, які протестують проти результатів президентських виборів в Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на telegram Nexta і Tut.by.

Відзначається, що силовики б'ють і затримують активістів на вулицях в Гродно і Новополоцьку.

На протестах в Мінську біля торгового центру Корона на вулиці Кальварійської спецназ вів стрілянину гумовими кулями по демонстрантах, в результаті поранення в ногу отримала журналістка видання Наша нива Наталія Лубневская.

У білоруській столиці чутні вибухи світлошумових гранат, що застосовуються поліцією. Повідомляється про десятки затриманих, яких доставили в Радянський РУВС Мінська. У місті також закриті шість центральних станцій метро, потяги проходять їх без зупинки.

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На під'їздах зі всіх напрямків до стели Мінськ - місто-герой стоять автозаки, автобуси, мікроавтобуси з бійцями спецназу в повній екіпіровці. У перехожих перевіряють документи.

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні тривають акції протесту.

Фото: Радио Свобода